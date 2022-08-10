В Офісі президента України підтримують позицію, що "справжній житель СРСР" має бути ізольованим від цивілізованого світу.

Заборона на видачу шенгенських віз громадянам країни-агресора Росії є однією з пріоритетних цілей нового пакета санкцій Європейського Союзу.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram.

"Справжній житель СРСР має бути ізольованим від цивілізованого світу. Заборона на видачу шенгенських віз росіянам - це одна з пріоритетних цілей нового пакету санкцій ЄС. Давайте допоможемо росіянам відновити нафталіновий Радянський Союз у їхніх кордонах", - написав Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, у інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам. Він висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" у порівнянні із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу і G7 припинити видавати візи росіянам.

Очільник МЗС наголосив, що президент Володимир Зеленський "абсолютно правильно на цьому наполягає".

"Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати", - вважає Кулеба.

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