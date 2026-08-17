Ціни на квартири в Києві зросли, а покупців поменшало: скільки коштує житло в столиці

Кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку Києва зменшилася.

Медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку столиці у липні 2026 року становила 74 776 доларів, що на 3% більше, ніж у липні минулого року.

За даними дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, за рік пропозиція та активність покупців у столиці скоротилися, однак медіанна вартість житла продовжила зростати, а в окремих районах квартири подорожчали на 8–14%.

Зазначається, що у більшості районів медіанні ціни зросли. Найбільше – у Печерському районі, на 14%, до 164 076 дол. У Голосіївському районі однокімнатні квартири подорожчали на 10% - до 84 730 дол., у Подільському - на 8% - до 82 343 дол., у Шевченківському - на 5% - до 98 918 дол.

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Менше зростання зафіксовано у Солом’янському (+4% до 69 321 дол.), Деснянському (+3% до 45 309 дол.) та Оболонському (+1% до 60 881 дол.) районах. Водночас у Дарницькому та Дніпровському районах медіанна вартість однокімнатної квартири за рік знизилася на 3% – до 65 032 дол. та 62 072 дол. відповідно. У Святошинському районі ціна скоротилася на 2% – до 51 475 дол.

Водночас за рік кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку Києва зменшилася на 18%. Така ж динаміка і по активності потенційних покупців. Якщо у липні 2025 року на одне оголошення припадало в середньому 4,4 відгука, то у липні 2026-го – 3,7. Таким чином, кількість відгуків на одну пропозицію за рік скоротилася приблизно на 17%.

Кількість відгуків на одне оголошення за рік знизилася майже в усіх районах столиці. Найпомітніше – у Печерському районі на 33%, де в липні 2026 року на одну пропозицію припадало в середньому 1,1 відгука. У Деснянському районі активність знизилася на 28%, Голосіївському – на 25%, Подільському – на 24%.

Менше падіння зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах – по 17%, Святошинському – 16%, Дарницькому – 13% та Дніпровському – 4%. Єдиним районом, де кількість відгуків на одне оголошення за рік зросла, став Солом’янський – на 4%.

Житло в Україні - останні новини

14 серпня стало відомо, що столиця залишається найдорожчим містом України за співвідношенням вартості житла та мінімальної зарплати. Станом на липень 2026 року медіанна вартість квадратного метра у столиці становить 85 198 грн, що на 14% більше, ніж рік тому.

Раніше повідомлялося, що квадратний метр у новобудовах подорожчав у більшості областей. В DIM.RIA тоді повідомляли, що найбільший приріст середньої вартості за місяць зафіксували в Миколаївській (+15,5%), Полтавській (+6,1%) та Хмельницькій (+4,1%) областях.

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