Судді Європейського суду з прав людини в середу, 9 липня офіційно визнали Росію винною в збитті пасажирського літака Malaysian Airlines рейсу MH17.

Вищий європейський суд з прав людини офіційно постановив, що в збитті рейсу MH17 малайзійских авіаліній винна Росія.

Випадок трапився 17 липня 2014 року й забрав життя 298 осіб, що летіли рейсом з Амстердама до Куала-Лумпура. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав Москву винною в порушенні прав людини на території України.

Більше того, судді Європейського суду з прав людини зивнувачують Росію й у вчиненні й інших злочинів, зокрема, й в систематичному порушенні міжнародного права в Україні.

Відео дня

Всього судді винесли вердикти по чотирьом справам, що було відкрито проти Росії з 2014 року - початку повномасштабної агресії проти України.

Україна та Нідерланди спільно подали звинувачення проти Росії у збитті пасажирського літака Malaysian Airlines рейсу MH17. Окрім цього, країну-агресора Україна звинувачує у вбивствах, тортурах, згвалтуваннях та викраденні українських дітей.

Під час зачитування рішення в суді у Страсбурзі, голова суду Маттіас Гайомар заявив, що російська армія здійснила порушення міжнародного гуманітарного права, в результаті чого "тисячі мирних жителів в Україні загинули або ж отримали поранення".

Також Гайомар додав, що суд встановив, що порушення прав людини перейшли межу будь-якої військової мети, а сексуальне насильство Росія використовує з метою підриву морального духу українців.

"Використання зґвалтування в якості зброї під час війни Росією є актом надзвичайної жорстокості й це прирівнюється до тортур", - зазначив Гайомар.

Інші рішення по справі MH17

Раніше УНІАН повідомляв, що авіаційне агентство ООН постановило, що відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines несе Росія.

Також ми писали, що видання The Telegraph вказало, що катастрофа азербайджанського літака, що впав у Казахстані наприкінці грудня 2024 року має схожості з катастрофою рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній".

Вас також можуть зацікавити новини: