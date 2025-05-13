Справу в ООН було передано 2022 року урядами Австралії та Нідерландів, які привітали рішення ICAO.

Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines над східною Україною в липні 2014 року, постановило авіаційне агентство ООН, пише BBC.

У понеділок Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) ООН проголосувала за те, що Російська Федерація не виконала свої зобов'язання за міжнародним повітряним правом, яке вимагає від держав "утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків у польоті".

Зазначається, що справу до ООН було передано 2022 року урядами Австралії та Нідерландів, які привітали рішення ICAO.

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"Ми закликаємо Росію нарешті визнати свою відповідальність за цей жахливий акт насильства і відшкодувати збитки за свою кричущу поведінку", - заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп сказав, що це стало "важливим кроком на шляху до встановлення істини і досягнення справедливості та відповідальності".

Він додав, що це посилає міжнародній спільноті чіткий сигнал:

"Держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право".

Збиття MH17 - деталі

Рейс MH17 Malaysia Airlines прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, коли він був збитий над Донбасом в Україні під час конфлікту між сепаратистами, яких підтримувала РФ, та українськими силами.

Усі 298 осіб на борту пасажирського літака загинули, коли він був збитий ракетою російського виробництва. Кремль завжди заперечував будь-яку відповідальність за авіакатастрофу.

Більшість пасажирів і членів екіпажу, 196 осіб, були з Нідерландів. На борту також перебували 38 осіб з Австралії, 10 громадян Великої Британії, а також громадяни Бельгії та Малайзії.

У 2022 році голландський суд постановив, що літак збила контрольована Росією група, а двоє росіян і промосковський громадянин України були заочно засуджені за вбивство. Усіх трьох було засуджено до довічного ув'язнення, однак, оскільки вони не були екстрадовані, вони не відбували термін у в'язниці.

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