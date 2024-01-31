За словами верховного представника Євросоюзу, питання безпеки вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС виправити "роки нехтування та недофінансування" військової мобільності в Європі. Про це інформує Еuropa press.

За словами дипломата, нині діалог має стосуватися того, як компенсувати десятиліття недостатнього фінансування у питанні, яке вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.

"Сьогодні європейці зрозуміли, що живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі. І щоб почати з прозаїчних речей, ми повинні застосувати це до військової мобільності, де роки нехтування та браку фінансування були б виправлені", - сказав Боррель.

Він також наголосив на необхідності розширення навчань із військової мобільності. У цьому сенсі він зосередився на нестачі коштів, призначених для забезпечення можливостей, структур і процедур в Європі для швидкого переміщення військ і важкої техніки до зовнішніх кордонів ЄС та перетину внутрішніх кордонів між державами-членами.

"Коли це обов'язок, а ви його не виконуєте, це означає, що ви повинні діяти швидше і краще. Треба покращувати інфраструктуру, прискорювати технології та інтенсифікувати співпрацю", - заявив Боррель.

Він також підкреслив, що європейські плани в цьому питанні не можуть залишатися лише на папері.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Нещодавно верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель зробив обнадійливу заяву про допомогу Україні. За його словами, українцям не варто хвилюватися через ослаблення підтримки ЄС, попри зміщення фокусу на конфлікт на Близькому Сході, Україна стоїть першим пунктом у порядку денному.

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