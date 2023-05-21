Вивозити людей довелося під щільними обстрілами окупантів.

Із Бахмута евакуювали групу цивільних, серед яких була і дитина. Всього врятовано 10 осіб, повідомляє прес-служба МВС.

Евакуацію здійснювали "Білі янголи". Людей вивозили у вкрай важких умовах - замінованими дорогами під обстрілами окупантів. Серед врятованих - 14-річна Аліна з батьками.

Зараз всі вони знаходяться в безпеці – отримують необхідну допомогу і приходять до тями після пережитого жахіття.

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"Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я вдягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає. Дякувати богу, що вибралися звідти", – розповів батько дівчинки.

Ситуація в Бахмуті - що відомо

Напередодні ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута його найманцями. Сьогодні таку ж заяву зробило Міністерство оборони РФ. Вони стверджують, що руїни міста під повним контролем окупантів.

Однак українська сторона ці заяви заперечує. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ ще контролюють кілька ділянок в місті і паралельно продовжують наступати в передмістях. Повне захоплення міста також заперечує президент Володимир Зеленський.

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