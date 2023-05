Журналісти "спіймали" президента України перед самою зустріччю з президентом США Джо Байденом.

Оновлено 10:06. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявляє, що Володимир Зеленський спростував втрату Бахмута нашими захисниками.

"Щодо відповіді президента України на запитання про Бахмут.

Reporter's question (питання репортера):

- "Russians said they have taken Bakhmut" (росіяни сказали, що взяли Бахмут).

President’s reply (відповідь президента):

– I think no (я думаю, ні).

Таким чином, президент заперечує взяття Бахмута", - наголосив Никифоров у своєму Facebook.

Президент України Володимир Зеленський на саміті "Великої сімки" в Хіросімі нібито підтвердив факт втрати міста Бахмут Донецької області українськими захисниками.

Питання, чи перебуває місто під контролем українських сил, йому поставили журналісти перед зустріччю з президентом США Джо Байденом в Японії, повідомляє агентство Reuters.

"Я думаю, що ні", — сказав глава української держави. "На сьогодні Бахмут тільки в наших серцях", — додав він.

Як повідомляє Sky News, очільник нашої держави зазначив, що Бахмут зруйнований, від нього "мало що залишилося".

Чекаємо підтвердження або спростування цієї інформації, адже зараз у ЗМІ є тільки передані журналістами слова президента України.

Новина доповнюється...

