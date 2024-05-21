На Харківщині ситуація залишається складною і динамічно змінюється.

До 600 російських окупантів з Тульської області (РФ) під виглядом цивільних пересуваються до Луганської області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях з Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб. Мета їх - переміщення і комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як в Донецькій, так і, ймовірно, в Луганській областях", - сказав він.

За його словами, так ворог хоче зберегтися, бо військові автівки українською розвідкою за допомогою дронів знищуються відразу. При цьому сказав, що маскування під цивільних, яке імітується як нібито евакуація, дозволяє ворогу пересуватися, бо Сили оборони "не ведуть вогонь по цивільних мешканцях, що евакуюються з тих чи інших територій".

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Волошин також розповів, що на Харківщині ситуація залишається складною, динамічно змінюється, Силам оборони вдалося її стабілізувати, зокрема, і в місті Вовчанськ.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" зазначає, що ворог не полишає спроб прорвати українську оборону, зокрема, біля Липців, Вовчанська, поєднуючи наземні штурми з авіаційними ударами.

"Окупанти застосовують авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та інших населених пунктах області", - додав він.

За його словами, за минулий тиждень на цьому напрямку ворог здійснив 83 атаки, а сьогодні зранку вже відбулося 5 бойових зіткнень. При цьому додав, що в той же час, у порівнянні з минулою добою, кількість боєзіткнень знизилась майже у двічі.

"Ворог не припиняє спроб зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тили наших військ", - наголосив Волошин.

Він зазначив, що біля кордонів противником було значно посилено оперативно-тактичне угрупування військ "Сєвєр", до якого ввійшли бойові частини як 6-армії , так і 11 та 44 армійських корпусів.

"Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке в районі Вовчанська, де ворог мав намір закріпитися в житловій забудові, але наші захисники роблять все можливе і не дають йому це зробити", - розповів Волошин.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України контролюють місто Вовчанськ, за яке ведуться запеклі бої на півночі Харківщини, на 60%.

Заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха вчора, 20 травня, зазначав, що російські загарбники здійснюють безперервні обстріли фактично усього прикордоння, у тому числі Богодухівського, Харківського і Чугуївського районів, а також продовжують штурмові дії в напрямку населеного пункту Липці та міста Вовчанськ.

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