Російські окупаційні війська не припиняють обстріли.

В Маріуполі, який з перших днів війни потерпає від обстрілів, загинули вже більше тисячі осіб.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Попередньо за період блокадного геноциду Російської Федерації вже загинуло 1300 маріупольців. Будемо боротись за кожного", - зазначив він.

Андрющенко також повідомив, що російські окупаційні війська не припиняють обстріли.

"Ситуація за ніч - обстріли в районі Черемушек Приморського району та в району "Порт-Сіті". Окрім того, окупанти почали активно використовувати авіабомбардування. Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується", - зазначив він.

Також Андрющенко сповістив, що триває узгодження режиму тиші для підвезення гуманітарної допомоги та евакуації з міста.

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