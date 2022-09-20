На свої позиції вони повертаються деморалізованими та переляканими.

На півдні ворог намагається проміряти щільність оборони Збройних сил України, але отримує гідну відсіч і деморалізованим повертається на свої позиції.

Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ворог намагається проміряти щільність нашої оборони, не полишаючи цих спроб. Це і диверсійно-розвідувальна група минулої доби, і цієї доби вони намагалися за допомогою мотострілецького взводу також пробратися через наші позиції. Але зазнали вогневої потужної відсічі і були змушені ретируватися", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, спроби проміряти щільність оборони ЗСУ окупанти роблять маленькими групами, оскільки зібрати активний склад великої потужності ворог не може.

"Такі вилазки для них є показовими, оскільки вони під загрозою своїх командирів висуваються вперед, але дуже маленькими групами. Оскільки зібрати активний склад великої потужності в них немає можливості. І отримавши таку відсіч, знову деморалізованими, переляканими і розгубленими повертаються на свої позиції, розповідаючи про те, що українці незламні", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що в окупованих населених пунктах півдня російські військові розшукують своїх колег, які намагаються втекти з України.

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