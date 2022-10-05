Екстрені служби вже працюють на місці.

Сьогодні вночі Росія атакувала Київську область дронами-камікадзе. У Білій Церкві спрацювало ППО, та попри це у місті є "прильоти".

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в своєму Telegram.

"Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий", - зазначив він.

Відео дня

Екстрені служби вже працюють на місці. Інформація про руйнування та потерпілих, за словами Кулеби, наразі ще з’ясовується.

"Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких. Повітряна тривога триває!", - наголосив він.

Іранські дрони на війні проти України: що вже відомо

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахід-136). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського вирішив позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Водночас Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про військову підтримку Іраном Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: