Він зазначив, що повністю не поділяю політику РФ, яка дозволила опозиції втекти.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував інформацію про свій візит у колонію суворого режиму, де відбуває покарання політик Олексій Навальний, для вербування ув'язнених.

Кореспондентка РБК Любов Пориваєва надіслала запит Пригожину з проханням прокоментувати заяву Навального. Спочатку "кухар Путіна" ухилився від відповіді, але згодом передумав.

Пригожин заявив, що питання журналістки "лежать у площині дрібної спроби необдуманого шпигунства". При цьому він відмовився безпосередньо відповісти, чи був у колонії, де сидить Навальний, обмежившись заявою, що "часто літає вертольотом і буває в різних місцях".

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Щодо законності вербування зеків Пригожин заявив, що дає засудженим можливість "очиститися та отримати другий шанс у житті, пройшовши через жахи війни". Крім того, "ніхто не може відібрати у людини право захищати свою Батьківщину, свою матір і свою сім'ю всіма доступними способами".

"Я глобально не згоден із політикою держави в тому, що всім "навальноподібним" дали можливість тікати за кордон. Їх мали зібрати, сформувати один штрафний батальйон і передати мені. І не сумнівайтеся, що вони б загинули героями", - заявив він.

Російські в'язні у війні проти України

На тлі великих втрат серед російських військових, в РФ активно вербують ув'язнених для участі у війні проти України.

Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях. Потенційним бойовикам він обіцяє грошову винагороду і помилування.

За даними російського видання "Медіазона" , на тлі відправки ув'язнених на війну число людей в російських колоніях за два перші місяці осені поточного року скоротилося на 23 тисячі.

"Армія каторжників стає армією самогубців. І як тільки у них закінчаться ув'язнені, організатори цієї бійні опиняться в спустошених ними камерах", – прокоментувавши ситуацію в Міноборони України.

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