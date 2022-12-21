Російський депутат заявив, що на війні "багато роботи, з якою можуть впоратися тільки жінки".

У Свердловській області РФ депутат В'ячеслав Вегнер запропонував відправляти на війну в Україні жінок-в'язнів.

За його словами, до нього звернулися росіянки, які перебувають в одній з виправних колоній, пише "Дождь".

"Зараз до мене звернувся колектив жінок, які відбувають покарання в ІК-6 міста Нижнього Тагілу Свердловської області. Вони готові відправитися в зону спеціальної військової операції в якості зв'язківців, лікарів, медсестер, щоб надавати там посильну допомогу нашим військовослужбовцям", — заявив депутат.

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За його словами, на війні "багато роботи, з якою можуть впоратися тільки жінки". Нібито їх простіше навчити первинній обробці ран, ніж "мужикам по десять разів пояснити".

"Це і поранених винести з поля бою, це і первинна обробка ран, перев'язка, це робота в госпіталях. Як би всі ніс не морщили, ми розуміємо, є поранені, їх кількість значна", - пояснив Вегнер.

Зазначається, що глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин підтримав пропозицію депутата.

"Абсолютно з вами згоден. Не тільки медсестрами і зв'язківцями, а також в диверсійних групах і снайперських парах. Всім відомо, що це широко застосовувалося. Працюємо в цьому напрямку. Є опір, але думаю дотиснемо", — заявив бізнесмен.

Російські в'язні у війні проти України

На тлі великих втрат серед російських військових, в РФ активно вербують ув'язнених для участі у війні проти України.

Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях. Потенційним бойовикам він обіцяє грошову винагороду і помилування.

За даними російського видання "Медіазона" , на тлі відправки ув'язнених на війну число людей в російських колоніях за два перші місяці осені поточного року скоротилося на 23 тисячі.

"Армія каторжників стає армією самогубців. І як тільки у них закінчаться ув'язнені, організатори цієї бійні опиняться в спустошених ними камерах", – прокоментувавши ситуацію в Міноборони України.

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