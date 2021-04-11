Ескалацією на Донбасі Росія хоче покарати Україну за кроки проти проросійських сил, вважає Олексій Арестович.

На режимі припиненні вогню "хрест не поставили", але Росія хоче покарати Україну.

Про це заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Фактично і Росія підтвердила, і ми підтверджуємо, і ОБСЄ фіксує, що юридично існує режим припинення вогню. Мова зараз йде на рівні ТКГ, наприклад, я зараз від вас побіжу на позачергове засідання про те, щоб повернутися до стану, який був безпосередньо після укладання. Тому що перших три місяці взагалі не було стрілянини як такої практично, а потім було в 15 разів менше, жертв було в 6 разів менше і так далі", - сказав Арестович.

За його словами, Росія хоче "покарати президента Зеленського і Україну як таку за кроки, на які наважилася нарешті Україна - проти проросійських сил всередині України".

"Так, "кейс Медведчука". Тверда позиція. Ми бачимо по графіку, який є. Я вам після передачі можу показати. Аналіз графіку, що всі загострення на фронті - грубе порушення режиму припинення вогню, численні обстріли, обстріли з трагічними наслідками - або безпосередньо перед засіданням ТКГ, або відразу після, або перед засіданням РНБО. Це ескалація. І тим не менше це також дуже специфічна ситуація", - заявив Арестович.

Перемир'я на Донбасі

З опівночі 27 липня 2020 року на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли українських позицій.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Олександр Топчій