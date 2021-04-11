На режимі припиненні вогню "хрест не поставили", але Росія хоче покарати Україну.
Про це заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Фактично і Росія підтвердила, і ми підтверджуємо, і ОБСЄ фіксує, що юридично існує режим припинення вогню. Мова зараз йде на рівні ТКГ, наприклад, я зараз від вас побіжу на позачергове засідання про те, щоб повернутися до стану, який був безпосередньо після укладання. Тому що перших три місяці взагалі не було стрілянини як такої практично, а потім було в 15 разів менше, жертв було в 6 разів менше і так далі", - сказав Арестович.
За його словами, Росія хоче "покарати президента Зеленського і Україну як таку за кроки, на які наважилася нарешті Україна - проти проросійських сил всередині України".
"Так, "кейс Медведчука". Тверда позиція. Ми бачимо по графіку, який є. Я вам після передачі можу показати. Аналіз графіку, що всі загострення на фронті - грубе порушення режиму припинення вогню, численні обстріли, обстріли з трагічними наслідками - або безпосередньо перед засіданням ТКГ, або відразу після, або перед засіданням РНБО. Це ескалація. І тим не менше це також дуже специфічна ситуація", - заявив Арестович.
Перемир'я на Донбасі
З опівночі 27 липня 2020 року на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли українських позицій.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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