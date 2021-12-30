За словами секретаря Радбезу, завдання України - не допустити внутрішньої дестабілізації ситуації в країні, чим може скористатися РФ.

Зараз загрози відкритої агресії Російської Федерації проти України не спостерігається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки - те, що відбувається на наших кордонах", - сказав Данілов.

"Якщо казати про велике скупчення, про великі збільшення, на чому наполягають деякі засоби масової інформації за кордоном, - ще раз наголошую, ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових. Я неодноразово вже казав, що ми чітко відслідковуємо те, що стосується нашого кордону. Те, що стосується периметру 200 км від нашого кордону, 400 км від нашого кордону - ми чітко усвідомлюємо, де там і що відбувається", - наголосив секретар РНБО.

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"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку Російської Федерації ми з вами не бачимо. Що буде завтра? Ми завтра будемо тоді про це говорити", - сказав Данілов.

Він додав, що наразі першим питанням для РФ є внутрішня дестабілізація в Україні.

"У разі загрози, якщо буде внутрішня дестабілізація, як це відбувалося раніше, Російська Федерація може скористатися цієї можливістю. Наше завдання - цього не допустити", - наголосив секретар РНБО.

Він підкреслив, що лякати суспільство не потрібно, адже "ситуація контрольована".

"Це є одна із інформаційних атак, які відбуваються на території нашої держави, коли нас постійно починають чимось залякувати", - розповів Данілов.

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За його словами, зараз відсутні обставини, за яких необхідно було б запроваджувати надзвичайний стан.

"Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може робити навіть фізично... Є невеличке збільшення, але воно не є для нас критичним, а ситуація перебуває під контролем. Тому відпочивайте спокійно, святкуйте", - підсумував він.

Загострення на кордоні України та РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.