Від нової посади головнокомандувач відмовляється.

Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного викликали у понеділок, 29 січня, в Офіс президента й повідомили про звільнення.

Про це CNN розповіли два джерела, знайомі з цією справою. Як додається, наразі офіційного оголошення немає, однак указ президента щодо цього очікується до кінця тижня.

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Зазначається, що напруга між Залужним та головою держави Володимиром Зеленським особливо зросла, коли генерал назвав війну з Росією тупиковою у своєму інтерв'ю The Economist у листопаді.

У понеділок речник президента Сергій Никифоров наголосив, що чутки про звільнення головнокомандувача армії не відповідають дійсності. Міністерство оборони також заявило, що це не правда. При цьому сам Зеленський у щоденному вечірньому зверненні в понеділок взагалі не згадував свого начальника армії.

За словами одного з джерел, на невеликому зібранні в ОП у понеділок, на якому також був присутній міністр оборони Рустем Умеров, президент заявив, що "прийняв рішення звільнити головнокомандувача Збройними силами". Під час спокійної розмови Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, але генерал відмовився. Тоді очільник держави наголосив, що відхилення пропозиції про нову роботу, не змінить факт усунення з нинішньої посади.

CNN звернувся до Офісу президента з проханням про додаткові коментарі, але не отримав відповіді. Як зазначається, наразі є два варіанти можливого наступника. Це нинішній голова Головного управління розвідки оборонного відомства Кирило Буданов, а такоє командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський. Жоден з них не підтвердив це.

Можливе звільнення Залужного: основні моменти

У понеділок, 29 січня, низка джерел повідомили про те, що Зеленський готує звільнення Залужного. У Міноборони та Офісі президента через кілька годин ці чутки спростували. Однак ЗМІ припустили, що оголошення відклали через тиск Заходу та військових.

Як раніше писав УНІАН, Залужному пропонували посаду секретаря Ради національної безпеки, але він відмовився.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що реакція суспільства на цю інформацію для нього "виглядає дивно", а самого генерала назвав "менеджером президента".

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