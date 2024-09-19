Данія розмістила велике замовлення на одному з українських військових підприємств.

Частину доходів із заморожених російських активівспрямовано на фінансування українських оборонних підприємств. Зокрема, з цих грошей оплачено випуск українських гаубиць "Богдана".

Про це розповіла посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю "ЄвроПравді". Вона зазначила, що з відсотків, що "капають" з цих активів на користь України, у серпні виділили перші 1,4 млрд євро, за рахунок яких кілька країн ЄС отримали гроші для нових постачань зброї.

"Але набагато важливіше те, що 400 млн євро з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт з українським підприємством і оплатила виробництво гаубиць "Богдана" для ЗСУ. Отже, ми влили цю суму через Данію в українську оборонну промисловість. Погодьтеся, це досить значна сума… І це – така вишукана справедливість - за кошти російських заморожених активів ви робите гаубиці", - деталізувала Матернова.

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Дипломат додала, що з наступного траншу із заморожених активів РФ на фінансування виробництва зброї українськими воєнними заводами хочуть запланувати ще більшу суму.

"Тому що ви випускаєте ту саму зброю тієї ж якості, але за менші гроші, робите це швидше, транспортні та логістичні витрати менші, і на додаток – виробники платять податки в Україні", - пояснила вона.

Заморожені активи РФ – останні новини

Раніше експерти з’ясували, що заморожених активів РФ вистачило б, щоб докорінно змінити ситуацію на фронті. Зокрема, за ці гроші можна було б купити всі винищувачі F-16, які є у світі (всього збудували більш ніж 4600 таких літаків).

Нещодавно Москва програла суд відносно заморожених у ЄС активів. Суму активів російського НРД ("Национальный расчётный депозитарий"), які були заморожені у депозитарії Euroclear, оцінюють у приблизно 70 млрд євро.

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