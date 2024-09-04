ЄС затримує фінансування із заморожених російських активів, поки Київ горить, - Politico

Група експертів у колонці для видання наголошує, що час діяти щодо фінансування України шляхом нарахування відсотків із заморожених російських активів.

Європейський союз зволікає, поки Київ горить. Час для фінансування України спливає, і жодна з причин бездіяльності блоку не витримує критики.

Про це у колонці для Politico писуть старший науковий співробітник Стокгольмського форуму вільного світу та ад’юнкт-професором Джорджтаунського університету Андерс Ослунд, видатний співробітник Атлантичної ради та колишній помічник держсекретаря США Деніел Фрід, колишній посол США в НАТО та спеціальний представник на переговорах щодо України Курт Волкер.

Через два місяці після обіцянки сформувати правову базу, яка дасть Україні відсотки, отримані від заморожених російських активів, ЄС досі не зробив необхідних кроків, щоб це стало реальністю. Час для України спливає.

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На червневому саміті в Італії лідери G7, включаючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, пообіцяли надати Україні життєво важливий траш допомоги.

"Ми вирішили надати приблизно 50 мільярдів доларів США, використовуючи надзвичайні доходи від заморожених російських суверенних активів… наприкінці року", - сказала тоді фон дер Ляєн.

Це було головне рішення лідерів G7 на саміті. І щоб це стало можливим, ЄС мав ухвалити закон, який продовжував заморожування суверенних російських активів, доки Москва повністю не розплатиться за війну проти України. Це гарантувало б, що заморожені активи залишаться доступними для отримання відсотків, необхідних для погашення 50 мільярдів доларів, переданих Україні.

Саме рішення було творчим компромісом. США, Канада та Велика Британія воліли б конфіскувати не лише відсотки, а й усі 300 мільярдів доларів. Однак за відсутності консенсусу це рішення було схвалено главами держав і урядів.

Рішення все одно було значущим і важливим для України - приблизно 50 мільярдів доларів становлять річний дефіцит бюджету країни, і за формулою G7 це буде компенсовано без обтяження платників податків ЄС чи США. Крім того, кодифікація законодавчої бази для накладення арешту на проценти та запровадження механізму моніторингу використання коштів забезпечить "доказ концепції" на майбутнє - наприклад, якщо буде укладено угоду про арешт та використання основної суми заморожених активів як відшкодування.

Але це рішення зараз застрягло. Жоден із великих гравців блоку - ані канцлер Німеччини Олаф Шольц, ані президент Франції Еммануель Макрон, ані навіть сама фон дер Ляєн - не втручалися, щоб розпочати реалізацію.

А без законодавства ЄС США також застрягли. Поки блок не створить правову базу, США не можуть розглядати своє фінансування як позику, підкріплену реальними ресурсами. Натомість це буде розглядатися як видатки і, отже, потребуватиме асигнувань Конгресу. Це не відбудеться досить швидко - якщо взагалі відбудеться.

Чому ЄС зволікає?

Отже, чому саме ЄС застряг? Найбільш очевидною причиною затримки є проста бюрократична інерція на хвилі виборів до Європарламенту. Були також літні канікули, поки Брюссель веде переговори про формування нової Комісії. Але все це зводиться до того, що блок грається, поки Київ горить.

Безумовно, фон дер Ляєн перебуває в розпалі складних переговорів з національними урядами країн-членів щодо формування нової Комісії. Під час таких переговорів завжди є політичні компроміси. Якщо ці кошти не будуть використані, єдиною можливою фінансовою заміною для Києва буде фактично бюджет ЄС та країн-членів.

"Звичайно, ми визнаємо, що існують обґрунтовані та зростаючі занепокоєння щодо управління в Києві, а також будь-яких можливих механізмів моніторингу для забезпечення належного використання наданих коштів. Такі кошти ні за яких обставин не повинні підпадати під вплив корупції або сприяти їй. Але це технічна проблема, яку можна подолати за допомогою механізмів контролю, а не привід для бездіяльності", - пишуть експерти.

Україна пройшла більше половини третього року повномасштабної війни Росії і продемонструвала надзвичайну стійкість, рішучість, винахідливість та ефективність. Останні кілька тижнів сталася зміна імпульсу, оскільки Україна перенесла війну на територію Росії, атакуючи нафтопереробні заводи, аеродроми та іншу військову інфраструктуру, змусивши Росію значно скоротити військову діяльність у Криму.

"Тепер Заходу потрібно порівняти винахідливість і стійкість України, надавши обіцяні 50 мільярдів доларів якомога швидше. Жодна з причин бездіяльності блоку не витримує критики - особливо з огляду на життєво важливий інтерес ЄС у забезпеченні успіху України. Більше зволікань бути не може. Коли завтра ЄС проведе наступне засідання Ради, настане час діяти", - підсумували автори матеріалу.

Гроші з російських активів

У липні 2024 року комісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявляв, що Європейська комісія "дуже скоро" планує зробити пропозицію щодо пакету кредитів для підтримки України на суму 50 мільярдів доларів, щоб встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу.

Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз намагається заспокоїти США, які занепокоєні щодо плану "Великої сімки" використати прибутки з цих активів для надання Україні допомоги в розмірі близько 50 мільярдів доларів.

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