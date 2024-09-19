Президентка Єврокомісії їде до Києва: у чому причина

Євросоюз готовий збільшувати підтримку енергетичного сектору України, оскільки скоро почнеться опалювальний сезон, а потім прийде зима.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн завтра, 20 вересня, у Києві зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала на пресконференції, присвяченій підтримці енергетичної безпеки України у зв'язку з наближенням зими. "Опалювальний сезон розпочнеться через два тижні. Оскільки температура знижується, Європейський Союз готовий збільшити підтримку України. Ми разом готуємося до зими. Після цієї пресконференції я відправлюся до Києва, щоб завтра обговорити ці питання особисто з президентом Зеленським", - повідомила фон дер Ляєн.

Також вона дуже задоволена, що може розраховувати на постійну підтримку Міжнародного енергетичного агентства з метою надання допомоги України.

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Як відзначила президент Єврокомісії, загалом, за найнижчою оцінкою, з лютого 2022 року на підтримку енергетичного сектору України було виділено щонайменше 2 мільярди євро.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми внесемо додаткові кошти розміром на близько 160 мільйонів євро для цієї зими. Це включає 60 млн євро гуманітарної допомоги, для прикладу, на укриття і обігрівачі, і це включає близько 100 млн євро на ремонтні роботи і відновлювальні джерела енергії", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що ці 100 млн євро надходять від заморожених російських активів в Євросоюзі.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що взимку Україна може стикнутись з відключеннями електроенергії, які будуть тривати від 4 до 18 годин на добу. Масштаби відключень будуть залежати від кількох головних факторів. По-перше, від того, скільки потужностей українські спеціалісти зможуть відновити до початку зими. По-друге, від того, наскільки холодною вона буде.

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