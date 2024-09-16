Російські активи, які були заморожені в Європі та США, досі не використовуються на потреби України, але цього вистачило б, щоб істотно змінити ситуацію на фронті.

Західні партнери теоретично могли б купити для України всі винищувачі F-16 у світі, якби скористалися замороженими активами окупантів у розмірі $300 млрд центробанку РФ, основна частина яких перебуває на західних рахунках у Європі, пише OBOZ.

Журналісти на підставі даних порталу "Мілітарний" підрахували, що цих грошей вистачило б, щоб придбати аж 10 тисяч відремонтованих літаків цього типу, яким приблизно 30-35 років, - за вартості однієї одиниці моделі A/B у розмірі 20-30 млн доларів.

У матеріалі йдеться про те, що якщо фокусуватися на придбанні виключно нових бортів (F-16V Block 70/72 ), то за 300 мільярдів доларів можна було б розраховувати на ~4 500 F-16, оскільки їхня вартість перебуває на рівні $64 млн - без озброєння і підготовки персоналу.

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У світі, згідно з відкритою інформацією, використовується всього близько 4600 F-16 різних модифікацій і вартості, стверджує ЗМІ.

Західні винищувачі для України

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони країни Трольс Лунд Пульсен. Загалом Данія планувала передати ЗСУ 19 винищувачів цього типу.

Загалом західні партнери пообіцяли передати Україні 80 F-16, тоді як президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність у 128 бортах.

Крім того, один з експертів дав прогноз стосовно того, коли в Україну прилетять французькі літаки Mirage. Він заявив, що Франція зараз готує і технічний персонал, і пілотів. Через це є шанс, що перші Mirage опиняться в українському небі вже в першому кварталі 2025 року.

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