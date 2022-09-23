Сергій Лавров спершу запізнився на засідання РБ ООН приблизно на півтори години, а потім пішов відразу після свого виступу, під час якого вкотре образив Україну.

Російська делегація в ООН на чолі з головою МЗС Сергієм Лавровим вкотре продемонструвала свою невихованість і дворовий рівень дипломатії, цього разу на засіданні Ради безпеки ООН.

Що робив і говорив Лавров

Лавров спершу запізнився на засідання РБ ООН приблизно на півтори години, прийшовши лише тоді, коли прийшла його черга для виступу.

У своїй промові так званий дипломат вкотре повторив російські пропагандистські тези про "злочини київського режиму", який покривають США і їхні союзники. Також Лавров звинуватив українців у "нацизмі", а також сказав, що "Україна остаточно перетворилася в тоталітарну державу неонацистського спрямування".

"США і їхні союзники при потуранні міжнародних правозахисних інститутів вісім років планомірно покривають злочини київського режиму, вибудовуючи свою політику щодо Зеленського, виходячи з відомого американського принципу: він, звичайно, с*чий син, але він наш с*чий син", - сказав Лавров.

Після виступу голова МЗС Росії встав і пішов із зали засідань, як тільки почав виступати наступний доповідач, голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі. Як відзначили західні журналісти, на обличчі Клеверлі було видно презирство до дій Лаврова.

Реакція Кулеби на хамство Лаврова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не обійшов увагою боягузливу поведінку Лаврова, який, нагадаємо, ледве отримав американську візу, щоб потрапити в ООН.

Кулеба зазначив, що Лавров втік із засідання Радбезу ООН так само швидко, як російські солдати з поля бою.

"Я помітив, що російські дипломати тікають так само майстерно, як російські солдати", - зауважив український міністр.

Він також зазначив, що за час свого існування ООН чула й бачила багато чого, але "обсяг сьогоднішньої брехні від російських дипломатів є безпрецедентним". За словами голови МЗС України, виступ Лаврова був насичений пропагандистськими гаслами та необґрунтованими звинуваченнями щодо України.

"Насправді, єдине, що заслуговує на реакцію у сьогоднішньому російському виступі, з усього потоку цієї брехні, - це неприйнятний жаргон, використаний російським представником стосовно президента іноземної країни, президента України", - сказав Кулеба.

Заяви голів МЗС інших держав

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у питанні війни Росії проти України багато різних країн демонструють єдність, пише Associated Press.

"Ми багато чуємо про розбіжності між країнами в Організації Об’єднаних Націй. Але останнім часом вражає дивовижна єдність між державами-членами, коли мова йде про війну Росії проти України. Лідери країн, що розвиваються та розвинених, великих і малих, Півночі та Півдня, говорили в Генеральній Асамблеї про наслідки війни та необхідність її припинення", - сказав Блінкен.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї був обережний, щоб не засуджувати війну, але сказав, що Китай дотримується твердої позиції, що "суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися. Слід дотримуватися цілей принципів Статуту ООН".

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джаяшанкар закликав притягнути до відповідальності за звірства та зловживання в Україні. "Якщо кричущі напади, вчинені серед білого дня, залишаться безкарними, ця рада повинна задуматися над сигналами, які ми посилаємо про безкарність. Повинна бути послідовність, якщо ми хочемо забезпечити довіру", – сказав він.

А голова МЗС Бразилії Карлос Альберто Франка заявив, що негайні зусилля з припинення війни є критично важливими. "Продовження бойових дій ставить під загрозу життя ні в чому не винних цивільних осіб і ставить під загрозу продовольчу та енергетичну безпеку мільйонів сімей в інших регіонах, особливо в країнах, що розвиваються. Ризики ескалації, які виникають для нинішньої динаміки війни, просто занадто великі, а їхні наслідки для світового порядку непередбачувані", - сказав він.

"Дії Росії є грубим порушенням Статуту ООН. Ми всі намагалися запобігти цьому конфлікту. Ми не могли, але ми не повинні не притягнути Росію до відповідальності", - заявила міністр закордонних справ Албанії Олта Джака.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард назвав вторгнення "грубим порушенням міжнародного права", а голова МЗС Ірландії Саймон Ковені сказав: "Якщо ми не зможемо притягнути Росію до відповідальності, ми посилаємо повідомлення великим країнам, що вони можуть безкарно полювати на своїх сусідів".

Окрім Дмитра Кулеби, делегати інших країн також звернули увагу на демарш російського міністра, який прийшов лише на свій виступ і відразу пішов.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня у Нью-Йорка розпочала роботу 77-а сесія Генасамблеї ООН. 20 вересня розпочався традиційний тиждень високого рівня - в роботі братимуть участь лідери держав.

18 серпня стало відомо, що Росія вимагає від США видати візи російської делегації на чолі з Міністром закордонних справ Сергієм Лавровим для їх участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

На початку вересня стало відомо, що Росія запросила у США 56 віз для того, щоб делегація з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вирушила в американський Нью-Йорк на щорічну сесію Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, але ще не отримала жодну з них.

У лютому США ввели санкції проти президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС Сергія Лаврова через повномасштабне вторгнення в Україну. Також санкції проти них ввів Євросоюз.

В квітні Велика Британія ввела санкції проти доньок президента Російської Федерації Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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