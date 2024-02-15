За словами речника Держприкордонслужби, наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою.

Українські прикордонники не фіксують якихось активних дій на кордоні з Білоруссю через запровадження у Лельчицькому районі сусідньої країни режиму контртерористичної операції. Про це у коментарі Українській правді повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко.

За його словами, наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні є контрольованою.

"Інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі, що межує з кордоном України, режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги", - зазначив Демченко.

Він зазначив, що в цьому районі на території Білорусі планувалося проведення "якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно".

"Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом. Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо. Ми продовжуємо укріплювати наш кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій", - підкреслив речник ДПСУ.

Як відомо, 15 лютого КДБ Білорусі повідомило, що в Лельчицькому районі Гомельської області на кордоні з Україною ввели режим контртерористичної операції. У райвиконкомі пояснили, що його було запроваджено в межах навчань.

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