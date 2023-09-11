З кожного моряка брали до 1200 доларів – "гонорар" залежав від реальних здібностей моряка.

В місті Ізмаїл Одеської області чиновники за гроші видавали, в тому числі ухилянтам, посвідчення судноводіїв.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, викрито двох посадовців Дунайського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України та капітанії Ізмаїльського морського порту.

За даними слідства, члени комісії з підтвердження кваліфікації судноводія організували схему з одержання хабарів за проходження іспиту та отримання посвідчення судноводія торговельного судна.

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"Тариф складав 700 доларів США з кожного кандидата. За такою схемою за одне засідання комісії проходило близько 20 моряків", - розповіли у прес-службі.

При цьому, учасники комісії погрожували внесенням негативних відомостей до протоколу на право отримання посвідчення судноводія у разі відмови "співпрацювати". Обох посадовців затримали під час одержання чергового хабара. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від займаних посад.

За даними обласного управління СБУ, чиновники продавали "посвідчення моряка", що дозволяло ухилянтам виїжджати за кордон.

"За гроші посадовці пропонували ухилянтам виїхати за межі України під виглядом судноводіїв торгівельних кораблів. Для цього фігуранти "допомагали" своїм клієнтам "гарантовано" скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації. Вартість таких "послуг" становила від 700 до 1,2 тис. доларів. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта", - запевняють у спецслужбі.

Таким чином корумповані посадовці "заробили" майже 2 млн у гривневому еквіваленті.

У регіональному главку Нацполіції уточнили, що йдеться про секретара та голову комісії, які вимагали гроші у моряків за оформлення на роботу до судноплавних компаній, що здійснюють вантажні перевезення.

Правоохоронці затримали фігурантів у службовому кабінеті. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 2 млн 147 тис. та майже 1 млн 74 тис. гривень.

Війна в Україні - новини про ухилянтів

Як повідомляв УНІАН, у ДПСУ показники по ухилянтах залишаються сталими, в середньому близько 20-30 осіб затримують за спробу незаконного перетину державного кордону. Зазвичай, це чоловіки у віці від 18 до 60 років. Найбільше випадків фіксується при спробі незаконно перетнути кордон на кордоні з Румунією та Молдовою.

Загалом з 24 лютого 2022 року на цьому напрямку прикордонними нарядами затримано близько 14600 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України.

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