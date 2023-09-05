У середньому близько 20-30 осіб щодня затримують прикордонники за спробу незаконного перетину державного кордону.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про роботу прикордонників та чи змінився потік чоловіків, які хочуть у незаконний спосіб виїхати з країни.

В ефірі телемарафону він зазначив, якщо загалом ДПСУ не фіксує зменшення кількості випадків намагань порушити український кордон.

"Показники залишаються сталими, в середньому близько 20-30 осіб наші прикордонні наряди затримують за спробу незаконного перетину державного кордону. І тут в основному мова йде про чоловіків у віці від 18 до 60 років. Адже загалом цій категорії громадян обмежено виїзд за межі країни, окрім тих умов і категорій, які прописані у правилах перетину державного кордону, що затверджені постановою Уряду №57", - поінформував Демченко.

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Найбільше випадків фіксується при спробі незаконно перетнути кордон на "зеленій" ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. "Найбільше на кордоні з Румунією та Молдовою. Загалом з 24 лютого минулого року прикордонними нарядами затримано близько 14600 осіб, які цим напрямком намагалися незаконно залишити межі України", - сказав Демченко.

Також фіксуються спроби незаконного перетину кордону і в пунктах пропуску, коли намагаються скористатися підробленими документи. "З 24 лютого минулого року загалом було викрито близько 6200 осіб, які використовуючи підробки, намагалися незаконно залишити межі нашої країни", - зауважив Демченко.

Речник ДПСУ пояснив, що після того, як прикордонники зафіксували осіб з підробленими документами, їх передають правоохоронцям.

"Якщо говорити про тих, хто використовує підробні документи або тих, хто намагається підкупити інспекторів державної прикордонної служби, то таких осіб ми в подальшому передаємо співробітникам поліції. Адже за такі дії їм передбачена карна відповідальність, відповідно до чинного законодавства", - підкреслив Демченко.

Він зазначив, що особи, які лісами намагаються перетнути кордон, несуть адміністративну відповідальність, тобто це штраф або адміністративний арешт.

"Але, в подальшому ми також про них інформуємо і співробітників правоохоронних органів, і територіальних центрів комплектування для того, щоб вони перевірили схему, за якою порушники намагалися виїхати", - додав Демченко.

Він акцентував, що ДПСУ в співпраці з правоохоронними органами "вже викрили за час дії воєнного стану близько 220 організованих злочинних груп, які займалися незаконним переправленням осіб через кордон".

"Тобто, вони за кошти підшуковували людей охочих у незаконний спосіб залишити межі України, надавали їм усіляке сприяння для того, щоб переправити їх за межі країни. Організаторам і пособникам також передбачена карна відповідальність", - підкреслив Демченко.

Також речник Державної прикордонної служби розповів про особливості способів незаконного перетину, до яких вдаються чоловіки-порушники на різних ділянках кордону.

За його словами, на зеленій ділянці спроби порушення кордону характеризуються тим, що "особи поодиноко, а інколи цілими групами, намагаються незаконно перетнути кордон" і на цьому напрямку трапляються навіть летальні випадки, коли порушники "гинули долаючи гірську місцевість або гірські річки".

"Натомість, найбільш одіозні випадки стаються в пунктах пропуску. Коли чоловіки перевдягаються в жіночий одяг, використовують документи осіб жіночої статі, ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, досить невеличких тісних нішах автомобілів. Але їх викривають. Такі особи готові витрачати великі суми коштів, щоб придбати підробні документи, скористатися послугами злочинних груп, але все ж таки залишити межі України", - сказав Демченко.

Боротьба з "ухилянтами"

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня за інформацією Служби безпеки України, в результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області було затримано групу військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон.

Також СБУ разом з Нацполіцією викрили та припинили діяльність у Вінниці масштабної схеми нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Крім того, повідомлялось, що українців, які виїхали за кордон за підробними довідками, можуть екстрадувати. Про це наприкінці серпня заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначав, що люди, котрі незаконно купили довідки для ухилення від призову, будуть нести відповідальність згідно з законом "за дачу хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації".

Сьогодні, 5 вересня член комітету Ради нацбезпеки і оборони, представник президента у парламенті Федір Веніславський заявив, що масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде. Він зазначив, що для незаконного способу перетину українського кордону, чоловіки намагаються виїжджати поза офіційними пунктами пропуску або у сховках, щоб потім в нейтральній смузі перетнути вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта.

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