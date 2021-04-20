Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Південне – ще й з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
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Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а у передмісті Пісків противник використав великокаліберні кулемети, підствольні та станкові протитанкові гранатомети.
У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.
Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації.
Станом на 7:00 зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Так, неподалік населеного пункту Золоте-4 ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
Бойових втрат серед українських військовослужбовців з початку доби немає.
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