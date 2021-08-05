Суд покарав бойовика незаконних збройних формувань "ДНР", який на лінії розмежування намагався збирати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових.

Затриманий у травні розвідник російської окупаційної адміністрації "ДНР" проведе 10 років за гратами.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"За матеріалами контррозвідки СБУ суд призначив учаснику незаконних збройних формувань "ДНР" покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Читайте такожУкраїнський військовий отримав бойову травму на ДонбасіЯк зазначили в СБУ, вирок набув законної сили.

В СБУ нагадали, що контррозвідники затримали бойовика у травні цього року на лінії розмежування. Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних Сил України.

Затримання розвідника "ДНР"

Як йшлося у повідомленні на сайті СБУ у травні, оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної "ДНР". На посадах "старшого розвідника" та "стрільця-помічника гранатометника" чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новоросии". У ході попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.

Автор: Віталій Саєнко