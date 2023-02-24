Мета ініціативи - зібрати кошти на 10 безпілотних комплексів "Чаклун" для Збройних сил України.

Національний банк України разом з фандрайзинговою платформою United24 і в партнерстві з "ПриватБанком" почали благодійний збір коштів "#лютийдонат " на безпілотники для Збройних сил України.

Як повідомила прес-служба регулятора, для учасників благодійної ініціативи Національний банк передбачив 24 ексклюзивних подарунки, які будуть розіграні серед усіх учасників акції, які задонатят не менше 300 грн.

"Мета ініціативи - зібрати кошти на 10 безпілотних комплексів "Чаклун" для Збройних сил України. "Чаклун" - легкий у використанні, придатний до ручного запуску та ремонту в польових умовах розвідник українського виробництва. У кожен комплекс входять 5 дронів, які здатні перебувати в повітрі 60 хвилин і літати на відстань до 100 кілометрів. Вартість 1 комплексу – 1 032 000 грн", - йдеться в повідомленні.

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Серед подарунків - 4 набори пам'ятних монет "державні символи України" з підписами президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука; 13 пам'ятних монет "Архістратиг Михаїл" зі срібла, кожна з яких має підпис одного з командувачів ЗСУ: Головнокомандувача Валерія Залужного (5 шт.), командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського (4 шт.), командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука (4 шт.).

Також серед подарунків 7 банкнот номіналом 100 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного.

Кількість донатів від однієї людини - не обмежена. Донат 300 грн – це один шанс виграти, 600 грн – два шанси тощо. Всі донати потрапляють на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб Сил оборони України.

"Після завершення збору коштів представники фандрайзингової платформи United24, створеної за ініціативи президента України Володимира Зеленського, за ці кошти придбають розвідувальні дрони "Чаклун" і передадуть їх українським захисникам", - йдеться в повідомленні.

Військові облігації в Україні

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Міністерство фінансів почало випуск військових облігацій з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.

Кабінет міністрів має домовленість з Міністерством фінансів і Національним банком, що останній викуповуватиме військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.

З 3 жовтня, українці можуть купити військові облігації в додатку "Дія" і допомогти економіці країни під час воєнного стану.

Станом на 9 лютого 2023 року українці придбали в додатку "Дія" більше 350 тисяч військових облігацій.

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