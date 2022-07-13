У Берліні пообіцяли, що основну частину озброєння Україна отримає уже найближчим часом.

У Німеччині опублікували список військового обладнання та зброї, яке включено в пакет військової допомоги Україні на 2022 рік.

Як повідомили у прес-службі уряду, частину анонсованого озброєння Збройні сили України отримають найближчим часом, але точні терміни поставок тримаються в секреті.

У списку військової допомоги від німецького уряду увійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, Легкові та вантажні автомобілі, мобільний госпіталь, запчастини до винищувачів МіГ-29, 30 бронемашин, засоби боротьби з безпілотниками протиповітряні ракети "Стріла" та ін.

Список озброєння та обладнання для України від Німеччини:

900 протитанкових гранатометів і 3000 боєприпасів до них;

14 900 протитанкових мін;

500 зенітних ракет Stinger;

2 700 протиповітряних ракет "Стріла";

7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включаючи навчання і запчастини до них, в рамках спільного проекту з Нідерландами);

21,8 мільйона патронів до пістолетів;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами і затворами;

100 000 ручних гранат;

5 300 зарядів вибухової речовини;

100 000 метрів детонуючого шнура і 100 000 вибухових капсул;

350 000 детонаторів;

10 500 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

10 знарядь для ураження безпілотників;

14 датчиків і глушників для захисту від безпілотників;

100 автоматичних форсунок;

28 000 бойових касок;

15 піддонів з одягом;

280 одиниць автотранспорту;

100 наметів;

12 електрогенераторів;

6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 піддонів з медикаментами і 60 хірургічних світильників;

захисний одяг, хірургічні маски;

10 000 спальних мішків;

600 пар окулярів для стрільби;

1 радіочастотна система;

3 000 польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура і переносним обладнанням;

1 польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);

353 пари окулярів нічного бачення;

4 електронні пристрої захисту від безпілотників;

165 біноклів;

медичне приладдя (включаючи рюкзаки та аптечки);

38 лазерних далекомірів;

паливо дизельне і бензинове;

10 тонн засоби очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue;

500 наборів перев’язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;

402 000 коробок з сухими пайками;

запчастини до винищувачів МіГ-29;

30 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, уряд ФРН блокує виділення Україні фінансової допомоги на 9 млрд євро, яку раніше сама ж Німеччина підтримала на саміті ЄС наприкінці червня.

Зазначимо, що згідно з моніторингом Кільського Інституту світової економіки, Польща - лідер з постачання обіцяного Україні озброєння. Сполучені Штати Америки тим часом поставили тільки 38,4% обіцяного озброєння. Німеччина також сильно відстає: країна обіцяла зброї на 675 мільйонів євро, а поставила тільки 39,9% (269 мільйонів євро).

Як писав УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на критику через низьку інтенсивність поставок зброї Україні, заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні з такою ж інтенсивністю, як це робить влада США.

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