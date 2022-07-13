САУ Gepard / Bundeswehr

У Німеччині опублікували список військового обладнання та зброї, яке включено в пакет військової допомоги Україні на 2022 рік.

Як повідомили у прес-службі уряду, частину анонсованого озброєння Збройні сили України отримають найближчим часом, але точні терміни поставок тримаються в секреті.

У списку військової допомоги від німецького уряду увійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, Легкові та вантажні автомобілі, мобільний госпіталь, запчастини до винищувачів МіГ-29, 30 бронемашин, засоби боротьби з безпілотниками протиповітряні ракети "Стріла" та ін.

Список озброєння та обладнання для України від Німеччини:

  • 900 протитанкових гранатометів і 3000 боєприпасів до них;
  • 14 900 протитанкових мін;
  • 500 зенітних ракет Stinger;
  • 2 700 протиповітряних ракет "Стріла";
  • 7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включаючи навчання і запчастини до них, в рамках спільного проекту з Нідерландами);
  • 21,8 мільйона патронів до пістолетів;
  • 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами і затворами;
  • 100 000 ручних гранат;
  • 5 300 зарядів вибухової речовини;
  • 100 000 метрів детонуючого шнура і 100 000 вибухових капсул;
  • 350 000 детонаторів;
  • 10 500 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 10 знарядь для ураження безпілотників;
  • 14 датчиків і глушників для захисту від безпілотників;
  • 100 автоматичних форсунок;
  • 28 000 бойових касок;
  • 15 піддонів з одягом;
  • 280 одиниць автотранспорту;
  • 100 наметів;
  • 12 електрогенераторів;
  • 6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 125 біноклів;
  • 1200 лікарняних ліжок;
  • 18 піддонів з медикаментами і 60 хірургічних світильників;
  • захисний одяг, хірургічні маски;
  • 10 000 спальних мішків;
  • 600 пар окулярів для стрільби;
  • 1 радіочастотна система;
  • 3 000 польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура і переносним обладнанням;
  • 1 польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);
  • 353 пари окулярів нічного бачення;
  • 4 електронні пристрої захисту від безпілотників;
  • 165 біноклів;
  • медичне приладдя (включаючи рюкзаки та аптечки);
  • 38 лазерних далекомірів;
  • паливо дизельне і бензинове;
  • 10 тонн засоби очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue;
  • 500 наборів перев’язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;
  • 402 000 коробок з сухими пайками;
  • запчастини до винищувачів МіГ-29;
  • 30 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, уряд ФРН блокує виділення Україні фінансової допомоги на 9 млрд євро, яку раніше сама ж Німеччина підтримала на саміті ЄС наприкінці червня.

Зазначимо, що згідно з моніторингом Кільського Інституту світової економіки, Польща - лідер з постачання обіцяного Україні озброєння. Сполучені Штати Америки тим часом поставили тільки 38,4% обіцяного озброєння. Німеччина також сильно відстає: країна обіцяла зброї на 675 мільйонів євро, а поставила тільки 39,9% (269 мільйонів євро).

Як писав УНІАН, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на критику через низьку інтенсивність поставок зброї Україні, заявив, що його держава з об'єктивних причин не може направляти озброєння Україні з такою ж інтенсивністю, як це робить влада США.

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