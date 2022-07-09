Ніщо не повинно перешкодити передати Україні 30 одиниць Gepard.

Уряд Німеччини знайшов спосіб прискорити поставки зенітних самохідних установок Gepard до України із забезпеченням достатньої кількості боєприпасів.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, після кількох тижнів зусиль офіс німецького уряду спільно з Міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виготовляти додаткові боєприпаси.

Постачання боєприпасів для Gepard раніше вважалося проблемою, оскільки було доступно лише трохи менше 60 тисяч 35-мм снарядів.

Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі.

Уряд Німеччини спочатку знайшов боєприпаси в Південній Америці, але їх передача в Україну не була схвалена країною-виробником Швейцарією. Кілька днів тому пошуки були успішнішими в Норвегії.

Місцевий виробник може виробляти спеціальні 35-мм снаряди, повідомили урядові кола наприкінці минулого тижня. Вони мають бути випробувані на стрільбищі Бундесверу у Путлосі (Шлезвіг-Гольштейн) вже наступного тижня.

Щодо постачання самої техніки, ніщо не повинно перешкодити передати Україні 30 одиниць Gepard. Виробник систем вже навчає українських солдатів у Німеччині використанню установок, які використовуватимуться в Україні для захисту міст та іншої критичної інфраструктури.

Якщо все піде за планом, перші системи мають бути доставлені до України вже у липні.

Як відомо, на четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України влада Швейцарії дозволила поставку в Україну країнами Європи запчастин для військової техніки, куплених у Швейцарії.

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