Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.
Читайте такожВнаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинув український військовийЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники.
Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.
Зеленський їде на Донбас як верховний головнокомандувач армії, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників, наголосили у прес-службі.
Нове загострення на Донбасі
26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.
6 квітня на лінії фронту загинули двоє українських бійців.
7 квітня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, один - загинув.
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