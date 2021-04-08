Президент Володимир Зеленський зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас.

Читайте такожВнаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинув український військовийЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники.

Президент зустрінеться з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

Зеленський їде на Донбас як верховний головнокомандувач армії, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників, наголосили у прес-службі.

Нове загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

6 квітня на лінії фронту загинули двоє українських бійців.

7 квітня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, один - загинув.

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Автор: Вікторія Токарєва