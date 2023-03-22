Під час візиту президента відбулася координаційна нарада.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, учасники обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії. Крім того, йшлося про фінансування закладів охорони здоров’я, переміщених із тимчасово окупованих територій.

Зеленський також заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Лиман".

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У нараді взяли участь представники Офісу президента, військового командування, а також місцевої влади Донеччини, зокрема, голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Візит Зеленського сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Володимир Зеленський відвідав передові позиції в Донецькій області, зокрема на Бахмутському напрямку, та нагородив оборонців Бахмута.

Він заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на цій ділянці фронту, а також поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

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