Зокрема, посадовці відвідали Ягіднянську загальноосвітню школу, в підвалі якої окупанти примусово утримували в антисанітарних умовах 367 цивільних українців.

Президент України Володимир Зеленський разом із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком відвідали Чернігівську область.

"Разом із віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком та генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідне", - повідомив Зеленський у Telegram.

Повідомляється, що, зокрема, посадовці відвідали Ягіднянську загальноосвітню школу, в підвалі якої російські окупанти примусово утримували в антисанітарних умовах 367 цивільних українців.

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"Мешканці Ягідного пройшли через страшні випробування. У підвалі були 27 днів. Вижили стоячи і сидячи. 11 людей загинули, на жаль. І всі ці люди якимось чином у пітьмі жили і чекали назад Україну. Дякую їм за те, що вони вижили, змогли дочекатися наших воїнів та розповісти всьому світові про ту трагедію, яку принесла Російська Федерація на нашу землю", - наголосив глава держави.

Злочини окупантів у Чернігівській області

В Офісі генпрокурора у травні 2022 року розповіли, як російські загарбники утримували жителів села в підвалі Ягоднянської філії Кулічівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради.

У приміщенні площею 197 квадратних метрів майже місяць перебувало понад 350 місцевих, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. Наймолодшій дитині було півтора місяці, а найстаршому за віком заручнику — 93 роки.

Згодом правоохоронці встановили особи вісьмох російських окупантів, які катували полонених українців у Ягідному. Отримані фізичні каліцтва призвели до загибелі 10 цивільних.

У лютому фото з підвалу в Ягідному, де місяць утримували українців, потрапило на обкладинку TIME.

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