Унаслідок утримання цивільного населення у нелюдських умовах з 9 по 28 березня померли 10 цивільних осіб.

Повідомлено про підозру ще вісьмом російським військовим, через дії яких на Чернігівщині у підвалі однієї зі шкіл померли 10 цивільних.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, встановлено і заочно повідомлено про підозру ще вісьмом військовослужбовцям збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військові ЗС РФ під час окупації села Ягідне Чернігівського району у березні помістили і насильно утримували у підвальному приміщенні школи у нелюдських умовах понад 300 місцевих мешканців, серед яких 77 дітей.

При цьому підозрювані погрожували жителям села застосуванням зброї і завдавали тілесних ушкоджень. Перед тим, як помістити людей до підвалу, окупанти примушували їх роздягатися надворі догола у присутності інших жителів села за мінусової температури повітря.

"Унаслідок утримання цивільного населення у нелюдських умовах – без доступу до свіжого повітря в задушливому просторі, без освітлення в повній темряві, без забезпечення питною водою та їжею, в антисанітарних умовах з 9 по 28 березня померли 10 цивільних осіб", - розповіли у ОГПУ.

Зазначається, що військовослужбовці ЗС РФ забороняли здійснювати захоронення померлих у кількості менш ніж п'ять осіб, а за порушення цієї заборони відкривали вогонь із вогнепальної зброї по цивільних, які були вимушені ховатися у виритих могилах.

У відомстві нагадали, що раніше одному із російських військовослужбовців заочно повідомили про підозру у вчиненні цього злочину. Наразі встановлюються інші військові РФ, причетні до злочинів проти мирного населення.

Як повідомляв УНІАН, росіяни місяць тримали в підвалі на Чернігівщині 350 українців із дітьми як живий щит.

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