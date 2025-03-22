Зеленський прибув з візитом в Донецьку область (відео)

Президент подякував захисника та захисницям та віддав шану всім полеглим воїнам.

У суботу, 22 березня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у Донецьку область.

Про це Зеленський повідомив у Telegram. На короткому відео президент оглянув прапори бойових підрозділів та стелу, присвячену Герою України Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі". Крім того, Зеленський зробив кілька фото з цивільними і військовими біля легендарної стели Донецької області.

"Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас", - написав президент.

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Перспективи припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки запропонували запровадити 30-денне перемир'я на фронті. Україна одразу погодилася, однак Росія висунула низку своїх умов.

Так, кремлівський правитель Путін хоче, щоб на час "перемир'я" Захід припинив постачати Україні зброю та розвідувальну інформацію, а українська влада зупинила мобілізацію та підготовку нових бійців.

Після телефонної розмови Трампа та Путіна стало відомо, що Росія нібито припинить атаки на українську енергетику. Після цього РФ активізувала масовані дронові удари по Україні.

Раніше Трамп запевнив, що вже дуже скоро досягне повного припинення вогню між Росією та Україною. Політик сказав журналістам, що прямо під час їхньої розмови тривають переговори "про розподіл території" між двома країнами. Він хоче припинити війну, щоб "зупинити вбивства і заощадити американські гроші":

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