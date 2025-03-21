Союзники планують завершити роботу з підтримки української армії, зазначив президент Франції.

Наступний саміт "коаліції охочих" заплановано на 27 березня. Пройти він має в Парижі і за участю президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X.

"Ця зустріч відбудеться після зустрічі начальників штабів збройних сил минулого тижня в Парижі та сьогоднішньої зустрічі заступників начальників оперативних командувань у Лондоні", - написав він.

За словами Макрона, союзники планують завершити роботу з підтримки української армії і побудувати стійку військову модель для запобігання прийдешніх російських вторгнень:

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"Ми також визначимо гарантії безпеки, які можуть надати європейські сили. Ми хочемо захистити мир".

Переговори України та США - актуальні новини

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок, 24 березня, в Саудівській Аравії відбудеться ще одна зустріч делегацій України та США.

Попередня зустріч української та американської делегацій відбулася в місті Джидда 11 березня. Тоді Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

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