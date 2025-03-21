Москва щиро не хоче миру, каже він.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив чергову масовану атаку Російської Федерації на українські міста, яку вона вчинила у ніч на 21 березня.

Вдень французький лідер опублікував у мікроблозі X фотографію наслідків обстрілу Одеської області. Він зазначив, що такі атаки лише демонструють небажання Москви припиняти війну. Також Макрон висловив українцям слова підтримки:

"Минулої ночі Росія знову показала, що вона щиро не хоче миру. Повна підтримка українського народу".

Масовані дронові атаки на Україну

​Як відомо, після "згоди" на припинення ударів по енергетиці, Російська Федерація суттєво посилила атаки безпілотниками на територію України.

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У ніч на 21 березня російські дрони-камікадзе здійснили одну з найбільших атак на Одеську область. Внаслідок цього постраждали троє підлітків, також було значно пошкоджено інфраструктуру. Атака збіглася з візитом до Одеси президента Чехії Петра Павела.

А 20 березня російські війська атакували ударними дронами Кропивницький, це була найбільша атака на місто з початку повномасштабної війни. Повідомлялося про 14 постраждалих, серед яких семеро дітей, а також пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

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