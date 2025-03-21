Президент Франції Еммануель Макрон засудив чергову масовану атаку Російської Федерації на українські міста, яку вона вчинила у ніч на 21 березня.
Вдень французький лідер опублікував у мікроблозі X фотографію наслідків обстрілу Одеської області. Він зазначив, що такі атаки лише демонструють небажання Москви припиняти війну. Також Макрон висловив українцям слова підтримки:
"Минулої ночі Росія знову показала, що вона щиро не хоче миру. Повна підтримка українського народу".
Масовані дронові атаки на Україну
Як відомо, після "згоди" на припинення ударів по енергетиці, Російська Федерація суттєво посилила атаки безпілотниками на територію України.
У ніч на 21 березня російські дрони-камікадзе здійснили одну з найбільших атак на Одеську область. Внаслідок цього постраждали троє підлітків, також було значно пошкоджено інфраструктуру. Атака збіглася з візитом до Одеси президента Чехії Петра Павела.
А 20 березня російські війська атакували ударними дронами Кропивницький, це була найбільша атака на місто з початку повномасштабної війни. Повідомлялося про 14 постраждалих, серед яких семеро дітей, а також пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.