Президент України акцентував, що сьогодні мав розмову з цього приводу.

Президент України Володимир Зеленський розкрив, якого прогресу досягла держава у питанні отримання "гарантій безпек" від партнерів.

Лідер держави акцентував, що якраз сьогодні мав чергову розмову про це із партнерами. Відповідні деталі гарант України розкрив на своїй сьогоднішній пресс-конференції щодо підсумків року.

"Процес іде. Трошки повільніше, ніж я розраховував. Ми якраз сьогодні розмовляли з командою з приводу гарантій безпеки, як наблизити це рішення. Тут багато залежить від нас. Ми дуже часто звинувачуємо наших партнерів в тих чи інших питаннях, але треба бути справедливими - багато залежить від нас", - сказав він.

Відео дня

За словами Зеленського, задача України полягає в тому, щоб передати необхідне їй бачення партнерам. Цього поки не вдалося досягти, але глобально у питанні щодо гарантій "м'яч" на українському боці, акцентував він.

"На платформі Міністерства оборони, Генерального штабу військовий компонент, скажу так, без деталей, ми повинні наше бачення передати партнерам. І це є дуже серйозним ядром для гарантій безпеки. Тому що все це буде навколо цього безпекового елемента. І ми досі це не передали. Я тут без закидів до наших військових. Я знаю, тут багато викликів, багато роботи. Але в цьому питанні м'яч на нашому боці", - заявив президент.

Зеленський висловився про вступ до НАТО

Сьогодні Зеленський відверто констатував, що на Україну поки не чекають в НАТО. Хоча, як визнав президент, вступ до Альянсу був би "найпотужнішим варіантом" для нас.

Водночас він назвав "маячнею" чутки про якусь часткову участь України у блоці. Київ жодної чіткою пропозиції щодо цього не отримувала, сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: