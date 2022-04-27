Наразі відома потужність військ рф на Придністров’ї, українські збройні сили до них готові і їх не бояться, сказав президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливої агресії РФ з території окупованої Молодови.

Про це він сказав на спільному з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

"Що стосується тих чи інших російських військ, які постійно присутні на території тимчасово окупованої частини Молдови, а саме на Придністров’ї, багато-багато років, ми знаємо, що вони в постійні готовності. І чекають того чи іншого наказу. Але ми знаємо їхню потужність. І українські збройні сили до них готові і їх не бояться", - зазначив Зеленський.

За словами українського президента, він повністю погоджується з думкою президента Молдови Майєю Санду щодо сьогоднішньої ситуації.

"Так само я детально все це обговорював з прем’єр-міністром Румунії, з його делегацією, які були у нас на зустрічі. Ми бачимо чітко деякі речі офіційно, деякі не офіційні, обмінюєсь тими чи іншими даними. Ми чітко розуміємо, що це один з кроків рф. І це працюють вже спецслужби, зрозуміло, що для дестабілізації ситуації в регіоні. Вони їм показують, що якщо Молдова буде підтримувати Україну, то будуть такі чи інші кроки...", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією української розвідки, 25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки", де прогриміла серія вибухів.