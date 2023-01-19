Президент наголосив на необхідності щодня посилювати у Росії відчуття, що їй не вдасться нічого домогтися в Україні.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про постачання Україні танків, зазначив: вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною.

"Зараз ключове завдання нашої держави, усіх нас і наших партнерів – щодня посилювати у держави-терориста відчуття того, що їм не вдасться нічого добитися в Україні. Хоч би скільки часу вони відводили на війну. Хоч би які сили вони витрачали і скільки б своїх людей кинули на поле бою господарі Кремля", - зазначив президент у вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що виконання цього завдання складається з різних елементів – як оборонних, так і політичних, але один із найважливіших елементів - сучасні західні танки, про постачання яких Україна домовляється з партнерами.

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"І я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення. Я дякую пану президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві і який дуже чітко закликає Європу ухвалити рішення про танки. І відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована, і зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків. Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною", - сказав він.

Глава держави нагадав, що сьогодні стало відомо одразу про кілька потужних рішень партнерів у посиленні оборони України, передусім у посиленні артилерії.

"Дякую Естонії за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги. За гаубиці та боєприпаси. Дякую Швеції за новий військовий пакет. За NLAW, "Арчери" і БМП. Я дякую Данії за ухвалення рішення щодо "Цезарів" для наших воїнів... Я дякую Литві за новий військовий пакет. За зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна готується до чергового засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", яке відбудеться 20 січня.

"Очікуємо сильних рішень. Очікуємо потужний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів", - додав президент.

Очікування нової зброї після зустрічі "Рамштайн": деталі

Найближче засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" відбудеться 20 січня.

3 січня заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник глави держави Андрій Сибіга заявив, що за результатами так званого "Рамштайн-8" слід очікувати на рішення про максимальне посилення бойового потенціалу Збройних сил України.

4 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозував, що незабаром ЗСУ отримають від партнерів нову броньову та вогневу міць, у тому числі танки.

19 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що має позитивні очікування від майбутнього саміту "Рамштайн".