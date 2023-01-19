У засіданні взяли участь в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко та очільники деяких ОВА, які доповідали про реалізацію закону про нацспротив.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у новому складі.

"Кілька годин тому провів чергове засідання ставки. Були залучені нові учасники засідання, зокрема в.о. міністра внутрішніх справ - керівник Нацполіції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС в питаннях нашої оборони і безпеки", - зазначив президент у своєму вечірньому відеозверненні.

Також, за словами Зеленського, у засіданні ставки сьогодні взяли участь очільники деяких обласних військових адміністрацій, які доповідали про реалізацію закону про нацспротив.

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Зокрема, йдеться про очільників Волинської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Одеської ОВА.

"Думаю, зрозуміло, чому така географія. Кожен елемент нашої оборони, зокрема й тероборона, мають бути відповідним чином налагоджені", - наголосив глава держави.

Він додав, що традиційно на Ставці заслухали доповіді головнокомандувача, а також командувача найбільш "гарячого" оперативного напрямку на фронті – "Хортиця".

"Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас", - сказав Зеленський.

Президент також відзначив успіхи прикордонників Луганського й Краматорського загонів, які разом з іншими бійцями Сил оборони та безпеки воюють саме на Донецькому напрямку, захищаючи Бахмут.

"Дякую вам, хлопці, за вашу стійкість і здатність завдавати ворогу саме таких втрат, які поступово позбавляють сенсу атаки окупантів! Дякую й бійцям спецпідрозділу "Дозор" Державної прикордонної служби України за ефективне стримування ворога", - сказав президент.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, що напередодні "Рамштайну-8" Зеленський попросив союзників передати Україні "адекватну кількість танків".

19 січня президент України провів зустріч з очільником Євроради Шарлем Мішелем та вручив йому нагороду.

Також Зеленський 19 січня заявив, що "терористична війна РФ мусить стати останньою в історії".

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