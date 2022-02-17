Він ознайомлюється з системою охорони державного кордону.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що направляється в район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі.

Відповідне відео він опублікував у своєму акаунті в Instagram.

"Катерами прямуємо в район проведення ООС", - написав він.

Також він опублікував історію, де повідомив, що вивчає порядок бойового патрулювання і систему охорони державного кордону.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі сьогодні неспокійно. Російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську.

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