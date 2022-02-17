Телефонний дзвінок у Кремлі не підтверджують, і не тільки Києву, каже президент.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про загрозу російського вторгнення намагався зв'язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, однак у Кремлі згоди на розмову не дали.

Про це глава держави розповів журналістам, пише "РБК-Україна".

"Не в останні дні, час від часу Україна, як відповідальна країна, в будь-які моменти ризиків ескалації, інформації щодо цих ризиків, інформації про стягування військ тощо дає офіційний запит до адміністрації президента РФ. Це було", - повідомив Зеленський.

Він уточнив, що "Україну не залишають від відповіді", але дана відповідь не веде до зустрічі двох президентів.

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"Телефонну розмову ніхто не підтверджує. Так само, як і іншим. Багато країн пропонують свої майданчики, ми зацікавлені, я жодній країні не відмовив. Крім цього, і ми самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах домовленостей, розмовах з РФ", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що Володимир Зеленський погодився на зустріч з Володимиром Путіним у Туреччині. Раніше Ердоган запросив в Анкару Путіна і Зеленського для "обговорення і вирішення розбіжностей".

До цього у Кремлі заявили, що готові обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським лише двосторонні відносини. "Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання-питання не до Путіна. Путін каже: Якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини", - заявляв спікер Кремля Пєсков.