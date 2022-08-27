Уже 44 судна з українською агропродукцією направлені у 15 країн світу, а Україна отримала ще 70 заявок.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що "зерновим коридором" Україна експортувала морем перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

Президент нагадав, що вже майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох українських морських портів – Чорноморська, Одеси і Південного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

Відео дня:

"Українське зерно й сам факт того, що запрацював наш напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи, не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що вже 44 судна з українською агропродукцією направлені у 15 країн світу, а Україна отримала ще 70 заявок на прибуття суден для завантаження.

"Мета - вийти на обсяг у 3 млн тонн щомісячно. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії, Європи. Важливо, щоб суспільство усвідомлювало, що цей експорт не лише підтримує міжнародну суб’єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян – це сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній і державного бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, це справді важливий результат для України, для Чорноморського регіону і всього світу.

"І я вдячний усім, хто долучився до цієї роботи. І наголошую, що це повна відповідальність партнерів – не допускати будь-яких російських провокацій і зриву експорту", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна має намір повернути захоплені Росією території за останні три місяці. Після цього можливе повернення до переговорів.

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