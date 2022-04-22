Проте, за словами президента, кількість окупованих міст і громад ще значно більша.

Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Україна звільнила від загарбників близько тисячі населених пунктів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у промові до парламенту Португалії.

"За 57 днів повномасштабної війни ми звільнили близько тисячі населених пунктів України, які були захоплені Росією, загарбниками. Проте кількість окупованих міст і громад ще значно більша", - зазначив президент.

Він наголосив, що російські війська не припиняють обстрілів і бомбардування українських міст.

"Вони знищують житлові квартали, будь-яку цивільну інфраструктуру, яка дає містам змогу підтримувати нормальну життєдіяльність. Підривають склади з продовольством, школи, університети, лікарні, навіть церкви", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський допустив деблокаду Маріуполя військовим шляхом.

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