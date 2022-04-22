Міністр фінансів підписав відповідну угоду.

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту в розмірі 88,5 млн євро із цільового фонду на політику розвитку у сфері економічного відновлення.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мали дуже продуктивну розмову з президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом щодо фінансової підтримки України. Обговорили участь банку в оцінці збитків, завданих російською агресією, у підготовці плану відбудови нашої держави та залученні коштів", - написав він.

За його словами, Україна має стабільну макроекономічну ситуацію та продовжує виконувати свої фінансові зобов’язання. Проте він додав, що агресія Росії щодня обходиться дуже дорого, тому наша держава потребує фінансової допомоги, аби підтримувати громадян, які постраждали від дій окупантів.

Як повідомляв УНІАН, Україна щомісяця потребує фінансової допомоги у розмірі 5 млрд доларів, щоб підтримувати свою економіку. Першочерговим завданням є пошук способів заповнити цю прогалину у наступні три місяці.

Про це заявила директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Один день війни коштує українському держбюджету 2 млрд гривень.

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