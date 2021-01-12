Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним, близьким та побратимам у зв’язку з загибеллю українського бійця вчора на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у заяві за результатами переговорів з президентом Республіки Молдова Майєю Санду в Києві.
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Зеленський зауважив, що мирне врегулювання на Донбасі – це «дуже непростий та дуже тривалий процес».
«Вчора, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати – це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. Я хочу висловити щире співчуття його родині, всім рідним, близьким та побратимам», - заявив він.
Загибель бійця ЗСУ на Донбасі
- 11 січня внаслідок ворожого обстрілу в районі Пісків на Донеччині загинув військовослужбовець Збройних сил України.
- 22 липня 2020 року учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з урегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.
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