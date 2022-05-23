При цьому він підкреслив, що в українців немає іншої альтернативи, окрім як боротися і перемогти.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що найближчі тижні війни будуть складними.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбасу. Десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції. Найближчі тижні війни будуть складними. І ми повинні це усвідомлювати", - наголосив Зеленський.

Водночас, зауважив він, у українців немає жодної альтернативи, окрім як боротися.

"Боротись і перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати у нас не просто щось, а все, що у нас є. Включно з правом на життя для українців", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ на вечір 23 травня, російські загарбники на Сєвєродонецькому напрямку зазнали втрат і відступили.

На Донецькому напрямку ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону наших військ з метою їх оточення та виходу на адміністративні кордони Луганської області.

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, успіху не мав.

У напрямку на Луганське ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.