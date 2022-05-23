На Донецькому напрямку російські загарбники не полишали спроб прорвати оборону українських військ.

Російські загарбники на Сєвєродонецькому напрямку зазнали втрат і відступили, на Бахмутському напрямку успіху теж не мали.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"На Донецькому напрямку ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону наших військ з метою їх оточення та виходу на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля зосереджують на Бахмутському напрямку", - сказано у зведенні.

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, успіху не мав.

При цьому, у напрямку на Луганське ворог провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.

"На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, противник вів штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат і відступив", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Лиманському напрямку ведення активних бойових дій не відзначено. Ворог здійснив артилерійські обстріли підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктів у населеному пункті Лиман.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко заявив, що ситуація навколо Сєвєродонецька за минулу добу кардинально не змінилася, вона залишається напруженою, але контрольованою. Також голова РДА додав, що у місті вже не відбувається централізована евакуація населення, як це було раніше, бо немає можливості провести її безпечно через постійні обстріли.

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