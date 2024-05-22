Установка була призначена для розбиття найбільш міцних фортифікаційних укріплень, укриттів, і здатна вражати тактичними ядерними боєприпасами.

Бійці Третьої штурмової бригади знищили важку артилерію 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру у Харківській області. Про це повідомляється у Telegram бригади.

Зазначається, що бійці дістали "Тюльпан" окупантів поблизу однієї з посадок Харківщини.

"Ворожу гармату засікли з неба й здійснили ураження ударним дроном. Після дорозвідки виконали контрольні влучання та повторно вдарили її з FPV", - йдеться у повідомленні.

Військові підкреслили, що ця потужна установка була призначена для розбиття найбільш міцних фортифікаційних укріплень, укриттів, і здатна вражати тактичними ядерними боєприпасами.

Втрати Росії в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, бійці Сил спеціальних операцій (ССО) на одному з операційних напрямків розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" російських окупантів. Зокрема, три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями.

В ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800. Цю інформацію офіційно підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Збройні сили України минулої доби знешкодили 1300 російських окупантів на фронті. Загальні втрати РФ у війні проти України станом на ранок 22 травня становить 496 370 осіб. Також було знищено багато техніки та озброєння. Зокрема, шість танків, 22 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету тощо.

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