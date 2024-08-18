Зіткнувшись з кризою, російський правитель схильний "застигати".

Зіткнувшись з кризою, російський правитель Володимир Путін схильний "застигати". Про це пише міжнародна оглядачка The Washington Post Робін Діксон.

Вона зазначає, що коли авторитет Путіна піддається випробуванню, його відповіді часто не вистачає швидких, рішучих дій, які були б спіставні з його войовничою риторикою - це стало зрозумілим після "повільної, непомітної військової відповіді" Москви на несподівану окупацію Україною частини Курської області.

"Вторгнення на Курськ є четвертим серйозним ударом по владі Путіна після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року та підкреслює слабкі сторони вертикальної автократії, яка в основному діє на страху та покаранні", - йдеться у статті. Відео дня

Авторка нагадує, що після того, як Росії не вдалося повалити український уряд на початку вторгнення, після того, як бос найманців Вагнера Євгеній Пригожин очолив повстання проти регулярного російського військового командування, і після того, як ісламістські екстремісти вдарили по популярному концертному майданчику "Крокус Сіті Хол" — Кремль не відповідав, і Путін чекав 24 години або більше, щоб дати будь-який публічний коментар.

"Це завжди той самий стиль. Путін любить все тримати в секреті. Коли він з’являється публічно, він не говорить багато. Він вважає за краще не бути панікером", – сказала Тетяна Станова, засновниця французької аналітичної групи R. Politik.

При цьому, на думку журналістки, триваюча шкода авторитету Путіна після катастрофічної війни та повторних потрясінь не означає внутрішньої загрози його владі.

"Також немає ризику, що його режим може впасти в осяжному майбутньому", - резюмує авторка.

Курська операція ЗСУ - останні новини

На Курщині ЗСУ затрофеїли російського танка. Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності.

Раніше Financial Times розповіло, що з початку Курської операції ЗСУ пройшло вже майже два тижні, проте Росія не може знайти резерви, щоб зупинити просування ЗСУ.

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